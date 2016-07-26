 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Два человека скончались в Японии за неделю из-за жары

    Еще 3798 человек были госпитализированы с тепловыми ударами

    Баку. 26 Июля. REPORT.AZ/ По меньшей мере два человека скончались из-за жары за минувшую неделю в Японии, еще 3798 человек были госпитализированы с тепловыми ударами.

    Как передает Report, об этом во вторник сообщило министерство внутренних дел и коммуникаций страны.

    Еще на прошлой неделе число госпитализированных из-за жары шло на спад, однако после этого температура немного поднялась, что привело к росту этого показателя. Двумя неделями ранее жара также стала причиной гибели трех человек.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi