​Два человека скончались в Японии за неделю из-за жары

Баку. 26 Июля. REPORT.AZ/ По меньшей мере два человека скончались из-за жары за минувшую неделю в Японии, еще 3798 человек были госпитализированы с тепловыми ударами.

Как передает Report, об этом во вторник сообщило министерство внутренних дел и коммуникаций страны.

Еще на прошлой неделе число госпитализированных из-за жары шло на спад, однако после этого температура немного поднялась, что привело к росту этого показателя. Двумя неделями ранее жара также стала причиной гибели трех человек.