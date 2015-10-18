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    ​Два человека пострадали в результате нападения акул на Гавайях

    В связи с участившимися нападениями акул три пляжа на Оаху решено было закрыть

    Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ В водах острова Оаху на Гавайях акулы напали на двоих пловцов.

    Как передает Report, пострадавшие находятся в тяжелом состоянии в местном госпитале.

    Акулы приблизились к берегу 17 октября. В 50 метрах от суши хищница напала на 44-летнего мужчину.

    Позже на южном побережье острова жертвой акулы стал 32-летний мужчина, который встретился с ней в 100 метрах от берега.

    В связи с участившимися нападениями акул три пляжа на Оаху решено было закрыть.

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