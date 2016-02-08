​Два человека погибли во время стрельбы на карнавале в США

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Два человека погибли и еще четыре получили ранения во время стрельбы на карнавале Mardi gras ("Жирный вторник") в штате Миссисипи в США, сообщает Report cо ссылкой на телеканал CNN.

Инцидент произошел в воскресенье вечером в городе Пасс Крисчен (Pass Christian). По данным полиции, в результате стрельбы погибли двое мужчин в возрасте 29 и 43 лет. Они скончались на месте от полученных ран. Еще четверо раненых были госпитализированы.

В настоящее время полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Mardi gras (в русской транскрипции "Марди гра", что переводится как "Жирный вторник") является аналогом русской масленицы, у католиков и протестантов после него начинается Великий пост. Название праздника распространено во франкоговорящих странах. Этот день празднуется во многих западных государствах, одним из самых зрелищных и массовых карнавалов считается новоорлеанский, который длится несколько дней.