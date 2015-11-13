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    Четыре человека погибли в результате взрыва в Таиланде - ДОПОЛНЕНО

    От взрыва пострадали местные жители, входящие в состав волонтерских отрядов, обеспечивающих безопасность в регионе

    Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Четыре человека погибли, еще четверо получили ранения в результате взрыва в провинции Паттани на юге Таиланда, передает Report со ссылкой на Reuters.

    По данным правоохранительных органов, от взрыва пострадали местные жители, входящие в состав волонтерских отрядов, обеспечивающих безопасность в регионе. Взрывное устройство было заложено в придорожное сооружение, в котором находились волонтеры. В полиции полагают, что ответственны за атаку сепаратисты, действующие в регионе.

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