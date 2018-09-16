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    Два человека погибли при крушении небольшого самолета в Массачусетсе

    Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Легкомоторный самолет потерпел крушение в субботу в штате Массачусетс.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, два человека, находившиеся на борту, погибли, информировала прокурор округа Мидлсекс Мэриан Райан.

    В Twitter она также уточнила, что крушение самолета произошло в субботу около населенного пункта Вобурн (штат Массачусетс). Находившиеся на борту опознаны: 65-летний доктор Майкл Грейвер и его 53-летняя жена Джоди Коэн. Самолетом управлял Грейвер, который считался "очень опытным летчиком", добавила прокурор на пресс-конференции, трансляцию которой вела телекомпания NBC.

    Группа сотрудников Национального управления по безопасности на транспорте США прибыла на место крушения и приступила к расследованию его обстоятельств и причин.

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