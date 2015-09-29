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    Два человека погибли, более 320 ранены на Тайване в результате тайфуна

    Нарушено транспортное сообщение, задержаны авиарейсы, перекрыты авто- и железнодорожные магистрали

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Два человека погибли, более 320 ранены, еще сотни тысяч остаются без света и воды в результате тайфуна "Дуцзюань", который обрушился на остров Тайвань в понедельник вечером, сообщает Report со ссылкой на центральное информационное агентство Тайваня CNA.

    По сообщению местных властей,  6 туристов, которые были в горах, числятся пропавшими без вести.

    Тайфун обрушился на остров накануне вечером, нарушив транспортное сообщение. Десятки авиарейсов были задержаны и отменены, перекрыты автомобильные магистрали и железнодорожные пути.

    Школы острова, офисы и фондовая биржа по-прежнему закрыты, более 540 тысяч семей остаются без света. 

    Сегодня тайфун "Дуцзюань" покинул территорию Тайваня и переместился на восток материковой части Китая, обрушившись на провинцию Фуцзянь. Власти объявили первый уровень экстренного реагирования.

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