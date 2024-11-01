Дума Боко стал новым президентом Ботсваны

54-летний юрист Дума Боко избран новым и шестым по счету президентом Ботсваны.

54-летний юрист Дума Боко избран новым и шестым по счету президентом Ботсваны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом объявил по национальному телевидению главный судья республики Терренс Ранноване.

Боко является лидером оппозиционной коалиции "В защиту демократических перемен" (ЗДП), которая победила на состоявшихся в стране два дня назад парламентских выборах.

ЗДП уже завоевала 35 депутатских мандатов в Национальной ассамблеи (однопалатном парламенте), что дает ей абсолютное большинство. Подсчет голосов продолжается. Хороший результат показали две другие оппозиционные партии. Демократическая партия Ботсваны (ДПБ), находившаяся у власти последние 58 лет, пока получает 4 мандата.

Действующий президент Ботсваны и лидер ДПБ Мокгвитси Масиси признал поражение своей партии и сообщил, что уже позвонил Боко, чтобы поздравить с победой. Масиси объявил, что уходит в отставку.

Президент Ботсваны избирается простым большинством голосов депутатов парламента. В выборах в законодательный орган, которые прошли 30 октября, участвовали шесть партий. При этом четыре из них выдвинули, как того требует электоральный закон, своих кандидатов на пост президента. Масиси добивался переизбрания на второй срок на посту главы государства.