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Дуда обсудил вопросы безопасности с директором ЦРУ

Дуда обсудил вопросы безопасности с директором ЦРУ Глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера сообщил, что польский президент Анджей Дуда обсудил ситуацию в сфере безопасности с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом.
Другие страны
17 ноября 2022 г. 02:48
Дуда обсудил вопросы безопасности с директором ЦРУ

Глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера сообщил, что польский президент Анджей Дуда обсудил ситуацию в сфере безопасности с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Севера написал в социальной сети Twitter.

"Вечером президент Анджей Дуда побеседовал с главой ЦРУ Уильямом Бернсом, который находится в Варшаве после визитов в Анкару и Киев. Разговор касался общей ситуации в сфере безопасности, всплывал контекст последних событий. Сегодня много работы по линии Польша - США", - написал Севера.

Глава МВД Польши Мариуш Каминьский также сообщил в Twitter, что встретился с Бернсом и обсудил с ним в том числе инцидент с падением ракеты в польской деревне Пшеводув.

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Версия на азербайджанском языке Duda MKİ direktoru ilə təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə edib

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