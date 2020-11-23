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ДТП в столице Туниса: около 50 пострадавших

ДТП в столице Туниса: около 50 пострадавших По меньшей мере 47 человек пострадали в результате ДТП с участием двух автобусов, которое произошло в центре тунисской столицы Тунис.
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23 ноября 2020 г. 02:41
ДТП в столице Туниса: около 50 пострадавших

По меньшей мере 47 человек пострадали в результате ДТП с участием двух автобусов, которое произошло в центре тунисской столицы Тунис.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила радиостанция Mosaique Fm.

По ее данным, ДТП произошло на регулируемом перекрестке. Принадлежащий туристической фирме автобус, двигаясь по столице с превышением допустимой скорости, совершил столкновение с другим пассажирским автобусом, перевозившим сотрудников национальной авиакомпании Tunisair. Пассажиры и водители обоих транспортных средств были госпитализированы. Один из водителей находится в тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие после медицинского осмотра уже выписаны из больницы.

Министр по делам транспорта и логистики Моэз Шакшук дал указание провести тщательное расследование для определения точных причин столкновения.

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Версия на азербайджанском языке Tunisdə sərnişin avtobusları toqquşub, 50-yə yaxın insan xəsarət alıb

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