ДТП в столице Туниса: около 50 пострадавших

По меньшей мере 47 человек пострадали в результате ДТП с участием двух автобусов, которое произошло в центре тунисской столицы Тунис.

По меньшей мере 47 человек пострадали в результате ДТП с участием двух автобусов, которое произошло в центре тунисской столицы Тунис.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила радиостанция Mosaique Fm .

По ее данным, ДТП произошло на регулируемом перекрестке. Принадлежащий туристической фирме автобус, двигаясь по столице с превышением допустимой скорости, совершил столкновение с другим пассажирским автобусом, перевозившим сотрудников национальной авиакомпании Tunisair. Пассажиры и водители обоих транспортных средств были госпитализированы. Один из водителей находится в тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие после медицинского осмотра уже выписаны из больницы.

Министр по делам транспорта и логистики Моэз Шакшук дал указание провести тщательное расследование для определения точных причин столкновения.