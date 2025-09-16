Драги: Европа рискует потерять позиции в мире без решительных действий

Европа стремительно отстает от США и Китая в ключевых сферах - от искусственного интеллекта и технологий до энергетики и обороны.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил бывший глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги на конференции в годовщину его доклада о будущем европейской конкурентоспособности.

В своем выступлении он подчеркнул, что за последний год проблемы Европы только усугубились: модель роста, основанная на экспорте и мировой торговле, ослабла.

Континент страдает от раздробленности, низких темпов инноваций и чрезмерной зависимости от США в сфере безопасности и Китая - в области критических материалов. Китай за год увеличил торговый профицит с ЕС почти на 20%, а США навязали Европе соглашение по торговле на своих условиях из-за зависимости в оборонной сфере, считает Драги.

По его словам, у Европы нет четкого пути финансирования будущего.

"Прогнозы ЕЦБ по инвестпотребностям в 2025-2031 годах уже составляют до €1,2 трлн в год (против оценки в €800 млрд ранее), причем почти с удвоением госфинансирования. Даже без учета оборонных расходов это грозит ростом госдолга до 93% ВВП", - заявил профессор.

Драги подчеркнул, что Европа выпускает лишь три крупные модели ИИ в год против 40 в США, а доля внедрения этих технологий среди предприятий остается крайне низкой - от 13% до 21%:

"В энергетике из-за высокой цены на газ и электроэнергию переход к цифровой экономике и зеленым технологиям буксует. Газ в ЕС стоит примерно вдвое дороже, чем до пандемии, а промышленная электроэнергия - более чем в 2 раза дороже, чем в США. Цены на СПГ для Европы на 60-90% выше, чем в США, даже с учетом доставки. Автомобильная отрасль также отстает - инфраструктура для электромобилей развивается медленно, а цепочки поставок фрагментированы".

ЕС, по мнению Драги, должен действовать быстрее и масштабнее: упростить регулирование, создать единый рынок капитала и технологий, запускать крупные стратегические проекты в ИИ, энергетике и обороне, реформировать систему госзакупок и допустить консолидацию компаний в критически важных отраслях.

ЕС слишком медлителен: проекты реализуются годами, тогда как конкуренты действуют в течение месяцев, считает экс-глава ЕЦБ. При этом медлительность оправдывается "уважением к закону", но Драги назвал это "самодовольством".

"Продолжение в том же духе означает согласиться на отставание", - предупредил он, отметив, что при этом Европа рискует потерять не только конкурентоспособность, но и суверенитет.