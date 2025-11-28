DPA: Бундестаг утвердил бюджет на 2026 год с рекордной помощью Украине

Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Другие страны
    • 28 ноября, 2025
    • 21:27
    Бундестаг (парламент ФРГ) утвердил государственный бюджет на 2026 год, который предусматривает расходы в размере около €524,5 млрд, что на €21,5 млрд больше, чем в текущем году.

    Как передает Report со ссылкой на агентство DPA, в бюджете заложена рекордная финансовая помощь Украине в размере €11,5 млрд.

    В 2026 году оборонный бюджет увеличится примерно до €108 млрд - самого высокого уровня со времен окончания холодной войны. В основном средства пойдут на закупки военной техники и боеприпасов, значительная часть которых финансируется за счет кредитов.

    На помощь Украине будет выделено около €11,5 млрд, которые пойдут на поставку БПЛА, бронетранспортеров, других вооружений, а также на пополнение артиллерийских запасов. В министерстве обороны заявляют, что это самый большой объем помощи Украине, который Германия когда-либо закладывала в бюджет.

    Для финансирования расходов только из основного бюджета планируется привлечь почти €98 млрд долга. Эта сумма будет дополнена кредитами из специальных фондов для вооруженных сил и инфраструктуры. Таким образом, ожидается, что общий новый долг превысит €180 млрд. Тем не менее режим ограничения долга будет соблюдаться - это стало возможным благодаря принятым весной послаблениям.

    DPA: Bundestaq Ukraynaya rekord məbləğdə yardım nəzərdə tutan 2026-cı ilin büdcəsini təsdiqləyib

