Доверие к НАТО в США снизилось

Уровень одобрения НАТО в США снизился на 12% - если в 2018 году об альянсе положительно отзывались 64% респондентов, то в 2019-м - 52%. Падение этого показателя зафиксировали также во Франции и Германии.

Как передает Report со ссылкой на РБК, об этом говорится в отчете Исследовательского центра Пью в Вашингтоне.

Уровень одобрения деятельности Организации Североатлантического договора (НАТО) среди некоторых членов альянса снизился в 2019 году по сравнению с предыдущими годами.

В США одобрительно о НАТО отозвались 52% опрошенных в 2019 году против 64% в 2018 году. Во Франции уровень положительного отношения к альянсу составил 49%, тогда как в 2017 году он был на уровне 60%. В Германии этот показатель снизился с 67% в 2017 и 63% в 2018 до 57% в 2019 году.

При этом самый низкий рейтинг одобрения эффективности НАТО был зафиксирован исследователями в Турции (21%), а самый высокий - в Польше, на уровне 82%.

В целом, говорится в отчете Исследовательского центра Пью, 53% опрошенных в 16 странах, входящих в НАТО, положительно относятся к альянсу, 27% — отрицательно.