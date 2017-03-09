Досрочные выборы президента Южной Кореи могут состояться 9 мая

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Если 10 марта Конституционный суд Республики Корея (КС РК) поддержит импичмент президенту Пак Кын Хе и отправит ее в отставку, то через два месяца будут объявлены досрочные президентские выборы. В качестве наиболее вероятной даты выборов названо 9 мая, cообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

10 марта Конституционный суд (КС) РК объявит свой вердикт по поводу вынесенного парламентом лидеру страны импичмента, что привело к пока временному отстранению Пак от власти. В голосовании будут принимать участие восемь судей. Если шесть и более поддержат импичмент, то Пак будет немедленно отстранена от власти и будут назначены досрочные выборы. Если же три и более судей выскажутся против импичмента, то Пак немедленно вернется к исполнению своих полномочий, а выборы пройдут, как и было запланировано ранее - 20 декабря этого года, а срок президентства закончится в конце февраля 2018 г.

Согласно последним опросам, почти 77 процентов корейцев выступают за досрочный уход Пак Кын Хе с поста.