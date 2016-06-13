​Доналд Трамп повторил призыв запретить мусульманам въезд в США

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ "То, что случилось в Орландо — это только начало. Наше руководство слабо и неэффективно. Я принял вызов и призвал к запрету. Мы должны быть жесткими". Как передает Report, об этом написал фактический кандидат Республиканской партии на выборах президента США Доналд Трамп в Twitter.

Ранее Трамп подвергся критике за предложение временно запретить мусульманам въезд в США.

Напомним, пятьдесят человек погибли и 53 были ранены при крупнейшем в истории США массовом расстреле граждан, который произошел в гей-клубе Орландо в ночь на субботу. Подозреваемый Омар Матин, по информации ФБР, позвонил на номер экстренной помощи и объявил о своей лояльности "Исламское государство".