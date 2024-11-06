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Дональд Трамп пообещал работать над тем, чтобы остановить войны

Дональд Трамп пообещал работать над тем, чтобы остановить войны Республиканец Дональд Трамп, лидирующий на выборах 47-го президента США, заявил о том, что не собирается развязывать войны и намерен их остановить.
Другие страны
6 ноября 2024 г. 12:17
Дональд Трамп пообещал работать над тем, чтобы остановить войны

Республиканец Дональд Трамп, лидирующий на выборах 47-го президента США, заявил о том, что не собирается развязывать войны и намерен их остановить.

Как передает Report cо ссылкой на американские СМИ, об этом сказал он во время обращения к сторонникам из своей резиденции в Палм-Бич во Флориде.

"На протяжении четырех лет (за время его первого президентского срока с 2017 по 2021 год') мы не знали никаких войн, за исключением поражения, которое мы нанесли ИГИЛ. Мы разгромили его в рекордные сроки, однако не вели никаких войн. Я не собираюсь развязывать войны, я намерен их остановить", - отметил он.

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