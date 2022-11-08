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Трамп анонсировал важное заявление 15 ноября

Трамп анонсировал важное заявление 15 ноября Бывший президент США Дональд Трамп намерен выступить с "важным заявлением" 15 ноября в своей резиденции Мар-а-Лаго (штат Флорида).
Другие страны
8 ноября 2022 г. 09:25
Трамп анонсировал важное заявление 15 ноября

Бывший президент США Дональд Трамп намерен выступить с "важным заявлением" 15 ноября в своей резиденции Мар-а-Лаго (штат Флорида).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сообщил, выступая на митинге перед своими сторонниками в штате Огайо, трансляцию которого ведет телеканал C-SPAN.

Промежуточные выборы 8 ноября, по итогам которых представители Республиканской партии могут получить большинство в обеих палатах Конгресса США, по словам Трампа, могут стать "спасительными для страны". "15 ноября я сделаю очень важное заявление в Мар-а-лаго в [городе] Палм-Бич во Флориде", - указал 45-й президент США.

Ранее телекомпания CNN сообщала со ссылкой на источники, что Трамп на митинге в Огайо может объявить об участии в выборах главы государства в 2024 году.

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Версия на азербайджанском языке Tramp noyabrın 15-də "vacib bəyanat"la çıxış edəcəyini açıqlayıb
Версия на английском языке Trump says he will make a 'big announcement' on November 15

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