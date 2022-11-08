Трамп анонсировал важное заявление 15 ноября

Бывший президент США Дональд Трамп намерен выступить с "важным заявлением" 15 ноября в своей резиденции Мар-а-Лаго (штат Флорида).

Бывший президент США Дональд Трамп намерен выступить с "важным заявлением" 15 ноября в своей резиденции Мар-а-Лаго (штат Флорида).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сообщил, выступая на митинге перед своими сторонниками в штате Огайо, трансляцию которого ведет телеканал C-SPAN.

Промежуточные выборы 8 ноября, по итогам которых представители Республиканской партии могут получить большинство в обеих палатах Конгресса США, по словам Трампа, могут стать "спасительными для страны". "15 ноября я сделаю очень важное заявление в Мар-а-лаго в [городе] Палм-Бич во Флориде", - указал 45-й президент США.

Ранее телекомпания CNN сообщала со ссылкой на источники, что Трамп на митинге в Огайо может объявить об участии в выборах главы государства в 2024 году.