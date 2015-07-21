Дональд Трамп опережает других претендентов на пост президента США от республиканцев

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Американский предприниматель-миллиардер Дональд Трамп резко вырвался вперед среди претендентов на пост президента США от Республиканской партии, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

В стане демократов на позициях лидера в предвыборной гонке прочно обосновалась бывшая "первая леди" и госсекретарь США Хиллари Клинтон. Об этом свидетельствуют обнародованные в понедельник итоги нового опроса общественного мнения, проведенного газетой The Washington Post и телекомпанией ABC.

В соответствии с этими данными, за Трампа в настоящее время готовы голосовать 24% тех граждан США, которые являются зарегистрированными республиканцами или независимыми, тяготеющими к "Великой старой партии". Тем не менее, скандальные высказывания бизнесмена, публично поставившего под сомнение боевые заслуги сенатора- республиканца Джона Маккейна, воевавшего во Вьетнаме, еще могут выйти ему боком, отметила The Washington Post. За Трампом с большим отставанием идет губернатор штата Висконсин Скотт Уокер (13%). Тройку лидеров замыкает бывший губернатор Флориды Джеб Буш (12%).

Наряду с ними, в первую десятку входят бывший губернатор Арканзаса Майк Хакаби, сенатор от Флориды Марко Рубио, бывший нейрохирург Бен Карсон, сенатор от Кентукки Рэнд Пол, сенатор от Техаса Тед Круз, бывший губернатор Техаса Рик Перри и губернатор Нью-Джерси Крис Кристи.

Рейтинги их популярности находятся в диапазоне от 8 до 3% Замыкают список губернатор Огайо Джон Касич, который планирует официально объявить о вступлении в предвыборную борьбу позднее сегодня, губернатор Луизианы Бобби Джиндал, экс-губернатор штата Нью-Йорк Джордж Патаки, бывший сенатор от Пенсильвании Рик Санторум, бывшая глава компании Hewlett-Packard Карли Фиорина и сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм. За них на выборах 2016 года готовы сейчас голосовать от 2 до 1% опрошенных.