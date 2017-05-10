Трамп и Лавров сегодня проведут встречу в Белом Доме

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп встретится сегодня с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, информацию подтвердили в пресс-службе Белого дома.

Встреча пройдет в Овальном кабинете Белого дома без журналистов.

Это первая встреча на высшем уровне между Д.Трампом и представителем российского руководства с момента вступления в должность нового президента США 20 января.

Напомним, в апреле президент России Владимир Путин принял в Кремле госсекретаря США Рекса Тиллерсона.