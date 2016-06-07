Поставки оружия на Ближний Восток достигли рекордного уровня

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Ближневосточные страны резко увеличили импорт стрелкового оружия после эскалации конфликтов в регионе, поставки достигли рекордного показателя в 630 млн. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в исследовании швейцарского института по наблюдению за стрелковым оружием Small Arms Survey.

Доклад основывается на данных за 2013 год, в него вошли официальные отчеты государств по экспорту и международная торговая статистика ООН. Речь идет как о продаже оружия, так и боеприпасов, спортивных и охотничьих ружей, пистолетов.

Согласно документу, в 2013 году основные импортеры на Ближнем Востоке увеличили объемы закупок более чем на 80%, по сравнению с данными на 2012 год. Региональными лидерами стали Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия (четвертое и пятое место в мире, соответственно). ОАЭ нарастили объемы более чем вдвое, потратив почти 170 млн. долларов, Саудовская Аравия — почти втрое (161 млн. долларов).

Минимум десять миллионов долларов на закупку легких вооружений потратили Египет, Израиль, Иордания, Ирак, Катар, Кувейт, Ливан, Оман.

Лидером по продаже легкого оружия в мире являются США - 1,1 млрд. долларов США в 2013 году. Далее идут Италия (644 млн. долларов США) и Германия (557 млн. долларов США). На долю этих государств пришлось почти 40% всего мирового экспорта.

Всего главными мировыми экспортерами признаны 16 стран, продажи которых превысили сто миллионов долларов в год. В это число входят, в частности, Бразилия, Австрия, Южная Корея, Турция, Россия.

Главными импортерами, закупившими стрелкового оружия минимум на сто миллионов долларов в год, признаны восемь стран. Здесь лидером также стали США - 2,5 млрд. долларов. Далее с гораздо более скромными объемами закупок - от ста миллионов до 499 млн. долларов США - идут Канада, Германия, ОАЭ, Саудовская Аравия.