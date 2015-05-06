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    Доклад: Число беженцев в мире достигло рекордного показателя

    Ежедневно из своих домов бегут 30 тысяч человек

    Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Количество внутренних переселенцев по всему миру в 2014 году достигло рекордного показателя - 38 миллионов человек. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом говорится в докладе Норвежского Совета по делам беженцев.

    Только за прошлый год около 11 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома из-за конфликтов в их странах.

    Согласно докладу, ежедневно из своих домов бегут 30 тысяч человек.

    Гуманитарные организации призывают международное сообщество обращать больше внимания на предотвращение конфликтов и обеспечение помощи переселенцам.

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