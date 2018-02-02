Дочка президента Каримова покидает пост посла Узбекистана в ЮНЕСКО

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Младшая дочь первого президента Узбекистана Лола Каримова-Тилляева сообщила, что покидает должность посла республики при ЮНЕСКО, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня мой последний рабочий день в качестве посла Узбекистана при ЮНЕСКО. Безусловно, 10 лет работы в качестве дипломата стали важной частью моей жизни. Я благодарна за этот бесценный опыт, за людей, которых мне довелось узнать, за возможность многому научиться и главное послужить своей родине", — написала Л.Каримова в Facebook.

По словам Каримовой, она продолжит "работу по реализации проектов в сфере культуры, образования, науки и экологии".

В августе 2017 года Каримова-Тилляева заявила, что откажется от поста постоянного представителя республики при ЮНЕСКО из-за семьи, личных целей и проектов, а также работ по фонду первого президента республики Ислама Каримова. Кроме того, Каримова-Тилляева возглавляет республиканский детский общественный фонд "Ты не одинок".