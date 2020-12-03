Дочь Трампа хочет начать политическую карьеру

Дочь действующего американского лидера республиканца Дональда Трампа Иванка после окончания президентского срока ее отца может начать собственную политическую карьеру

Дочь действующего американского лидера республиканца Дональда Трампа Иванка после окончания президентского срока ее отца может начать собственную политическую карьеру.

Как передает Report, такое мнение приводит газета The Washington Post, ссылаясь на источники, близкие к семье Трампа.

Согласно этим предположениям, Иванка Трамп, получив опыт в Белом доме и заручившись известностью как внутри страны, так и на международной арене, может либо выдвинуть свою кандидатуру на какой-либо выборный пост, либо начать активно участвовать в деятельности Республиканской партии США. Так, одним из вариантов, если дочь президента и ее супруг Джаред Кушнер вернутся жить в Нью-Йорк, может стать участие в выборах в Палату представителей Конгресса США от 12-го округа штата Нью-Йорк. Сейчас в законодательном органе страны его представляет Кэролин Мэлони (демократ).

"Я думаю, что она хотела бы стать первым президентом-женщиной", — приводит газета слова кинопродюсера Мариссы Велес Краксбергер, которая два года работала креативным директором в компании Иванки Трамп.

Издание отмечает, что сама дочь президента ранее отрицала, что заинтересована в участии в президентских выборах 2024 года. Тем не менее ее имя включали в ряд соцопросов по гипотетическим праймериз Республиканской партии, в которых не участвовал бы сам Трамп, и она набирала порядка 4%.

Ранее ряд американских СМИ, включая телекомпанию CNN, утверждал, что Трамп во время предвыборной кампании 2016 года неоднократно обсуждал с советниками возможность выдвижения Иванки на пост вице-президента. Сам президент эту информацию позднее опровергал. Иванка, как и ее супруг Джаред Кушнер, в настоящее время занимают позиции советников Трампа.