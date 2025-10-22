Дочь премьера Польши признали потерпевшей по делу о прослушке
Другие страны
- 22 октября, 2025
- 11:50
Дочь премьер-министра Польши Дональда Туска Катажина Туск-Цудна получила статус потерпевшей в ходе расследования дела об использовании израильского шпионского программного обеспечения Pegasus.
Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.
В ближайшее время статус потерпевшей может быть присвоен также супруге премьер-министра Малгожате Туск, чьи разговоры прослушивались с помощью этой системы.
Расследование о незаконном использовании шпионского ПО ведет генеральная прокуратура. По данным TVP, речь может идти о записях частных телефонных разговоров дочери премьер-министра с целью их последующего использования в целях политической борьбы.
Последние новости
12:44
ЦБА ожидает дальнейшего роста цен на золотоФинансы
12:43
Гроно приветствует решение Азербайджана снять ограничения на транзит в АрмениюВнешняя политика
12:40
Азер Амирасланов: Экономическая безопасность - ключевой элемент политики правительстваИнфраструктура
12:36
Центробанк Азербайджана прогнозирует профицит текущего счета в $3,7 млрдФинансы
12:36
ЦБА: На валютном рынке Азербайджана предложение превышает спрос - ОБНОВЛЕНОФинансы
12:31
Фото
Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел ЭстонииВнутренняя политика
12:31
Совфед денонсировал соглашение с США по утилизации плутонияВ регионе
12:26
Из РФ в Азербайджан экстрадированы четверо находившихся в международном розыскеВнешняя политика
12:22
Фото