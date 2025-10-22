Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Дочь премьера Польши признали потерпевшей по делу о прослушке

    • 22 октября, 2025
    • 11:50
    Дочь премьера Польши признали потерпевшей по делу о прослушке

    Дочь премьер-министра Польши Дональда Туска Катажина Туск-Цудна получила статус потерпевшей в ходе расследования дела об использовании израильского шпионского программного обеспечения Pegasus.

    Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

    В ближайшее время статус потерпевшей может быть присвоен также супруге премьер-министра Малгожате Туск, чьи разговоры прослушивались с помощью этой системы.

    Расследование о незаконном использовании шпионского ПО ведет генеральная прокуратура. По данным TVP, речь может идти о записях частных телефонных разговоров дочери премьер-министра с целью их последующего использования в целях политической борьбы.

