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Дочь экс-президента Боливии Моралеса не захотела уезжать в Мексику

​Дочь экс-президента Боливии Моралеса не захотела уезжать в Мексику

Дочь экс-президента Боливии Эво Моралеса24-летняя Эвалис Моралес Альварадо не приняла предложение об убежище в Мексике.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости со ссылкой на главу МИД Боливии Карена Лонгарик.

“Это ее суверенное решение, в высшей степени ее собственное. Видимо, она имеет свои причины”, - прокомментировал Лонгарик.

Эвалис недавно получила диплом адвоката.

Ранее 10 ноября Моралес покинул пост президента и покинул Боливию. Ему предоставили политическое убежищев в Мексике.

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