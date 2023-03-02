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Для восполнения запасов боеприпасов в Германии нужно 20 млрд евро

Для восполнения запасов боеприпасов в Германии нужно 20 млрд евро Запасы боеприпасов в Германии сильно истощены, а для их восполнения нужно 20 млрд евро.
Другие страны
2 марта 2023 г. 12:20
Для восполнения запасов боеприпасов в Германии нужно 20 млрд евро

Запасы боеприпасов в Германии сильно истощены, а для их восполнения нужно 20 млрд евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщила газета The Financial Times.

Запасы боеприпасов Бундесвера настолько истощены, что их хватит всего на несколько дней настоящей войны. Официальные лица считают, что их восполнение обойдется в 20 млрд евро. Маловероятно, что Германия достигнет двухпроцентного уровня расходов на оборону, так как для этой цели, по словам главы Минобороны страны Бориса Писториуса, оборонный бюджет придется увеличивать на 10 млрд евро в год.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов Германии готово выделить не более 50% от суммы, запрошенной главой оборонного ведомства страны на увеличение бюджета национальных вооруженных сил, и поднять расходы на армию в 2024 году максимум на 5 млрд евро.

Ранее Писториус заявил о необходимости повышения расходов Берлина на содержание армии в следующем году на 10 млрд, с 50 млрд до 60 млрд евро.

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Версия на английском языке Germany needs 20B euros to replenish ammunition stocks

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