Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы в Каракасе

Директор ЦРУ Джон Ратклифф встретился с временным лидером Венесуэлы Делси Родригес в Каракасе.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщил американский чиновник.

Согласно информации, в четверг Ратклифф встретился с Делси Родригес по указанию президента США Дональда Трампа, "чтобы передать послание о том, что Соединенные Штаты рассчитывают на улучшение рабочих отношений".

Издание отмечает, что стороны обсудили сотрудничество в сфере разведки, экономическую стабильность и необходимость обеспечения того, чтобы Венесуэла больше не была "убежищем для противников Америки, особенно для наркоторговцев".