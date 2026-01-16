Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы в Каракасе
- 16 января, 2026
- 19:11
Директор ЦРУ Джон Ратклифф встретился с временным лидером Венесуэлы Делси Родригес в Каракасе.
Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщил американский чиновник.
Согласно информации, в четверг Ратклифф встретился с Делси Родригес по указанию президента США Дональда Трампа, "чтобы передать послание о том, что Соединенные Штаты рассчитывают на улучшение рабочих отношений".
Издание отмечает, что стороны обсудили сотрудничество в сфере разведки, экономическую стабильность и необходимость обеспечения того, чтобы Венесуэла больше не была "убежищем для противников Америки, особенно для наркоторговцев".
