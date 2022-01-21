МИД Швеции считает реальным возможность нападения России на Украину

Министерство иностранных дел Швеции считает, что существует реальный риск нападения России на Украину.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением министр иностранных дел Швеции Анн Линде выступила в интервью, опубликованном в пятницу в газете Dagens Nyheter.
"Ситуация настолько серьезная, что мы видим реальный риск нападения России на Украину. Это сказывается на напряженности во всем нашем регионе. И что еще более серьезно для нашей безопасности, так это требования, которые выдвинула Россия", - утверждала Линде. По ее версии, речь может идти не о "захвате всей Украины", а о "военном нападении".
По ее словам, выдвинутые РФ требования отразятся на безопасности Швеции.
"Чрезвычайно важным моментом для нас являются учения, ведь у нас около 20 соглашений с разными странами, в том числе с [членами] НАТО. Ограничение на то, с кем можно тренироваться, насколько сложными могут быть учения, насколько близко к российской границе они могут проводиться, негативно сказалось бы на нас", - заявила министр.
Она также отметила, что угрозы со стороны НАТО в отношении России нет.