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МИД Швеции считает реальным возможность нападения России на Украину

МИД Швеции считает реальным возможность нападения России на Украину Министерство иностранных дел Швеции считает, что существует реальный риск нападения России на Украину
Другие страны
21 января 2022 г. 15:32
МИД Швеции считает реальным возможность нападения России на Украину

Министерство иностранных дел Швеции считает, что существует реальный риск нападения России на Украину.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением министр иностранных дел Швеции Анн Линде выступила в интервью, опубликованном в пятницу в газете Dagens Nyheter.

"Ситуация настолько серьезная, что мы видим реальный риск нападения России на Украину. Это сказывается на напряженности во всем нашем регионе. И что еще более серьезно для нашей безопасности, так это требования, которые выдвинула Россия", - утверждала Линде. По ее версии, речь может идти не о "захвате всей Украины", а о "военном нападении".

По ее словам, выдвинутые РФ требования отразятся на безопасности Швеции.

"Чрезвычайно важным моментом для нас являются учения, ведь у нас около 20 соглашений с разными странами, в том числе с [членами] НАТО. Ограничение на то, с кем можно тренироваться, насколько сложными могут быть учения, насколько близко к российской границе они могут проводиться, негативно сказалось бы на нас", - заявила министр.

Она также отметила, что угрозы со стороны НАТО в отношении России нет.

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Версия на английском языке Swedish Foreign Ministry says possibility of Russian attack on Ukraine 'real'

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