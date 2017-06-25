DIe Welt: Германия запретила охранникам Эрдогана въезд на G20

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Правительство ФРГ уведомило власти Турции о том, что охранникам президента Реджепа Тайипа Эрдогана запретят въезд в Германию, в том числе и на саммит G20.

Как передает Report, об этом сообщает DIe Welt со ссылкой на источник в правительстве.

По данным издания, Гамбург может стать местом битвы между сторонниками и противниками Эрдогана. Курдские активисты могут нападать на граждан Турции.

Похожей ситуации власти опасаются и из-за приезда президента США Дональда Трампа.