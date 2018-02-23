 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Девять человек пострадали при обстреле здания администрации сирийской провинции Деръа

    Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ В результате обстрелов боевиков в сирийской провинции Деръа пострадали девять мирных жителей.

    Как передает Report, об этом заявил этом представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Юрий Евтушенко. 

    «Вчера, с позиций незаконных вооружённых формирований произведён миномётный обстрел здания администрации провинции Деръа, в котором в это время проходило плановое заседание Комитета национального примирения провинции», — отметил Евтушенко.

    По его словам, было выпущено 30 мин, зданию администрации был нанесён ущерб.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi