Девять человек пострадали при обстреле здания администрации сирийской провинции Деръа

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ В результате обстрелов боевиков в сирийской провинции Деръа пострадали девять мирных жителей.

Как передает Report, об этом заявил этом представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Юрий Евтушенко.

«Вчера, с позиций незаконных вооружённых формирований произведён миномётный обстрел здания администрации провинции Деръа, в котором в это время проходило плановое заседание Комитета национального примирения провинции», — отметил Евтушенко.

По его словам, было выпущено 30 мин, зданию администрации был нанесён ущерб.