Девять человек получили ранения в результате авиаудара по больнице в Йемене

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Девять человек получили ранения в результате авиаудара, нанесенного 2 декабря силами аравийской коалиции по больнице в городе Таиз на юге Йемена.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг в Женеве организация "Врачи без границ" (Medecins Sans Frontieres).

"Авиаудар, предпринятый коалицией, руководимой Саудовской Аравией, был нанесен по клинике в южном Йемене, управляемой международной медицинской организацией "Врачи без границ", - говорится в сообщении. Все раненые, среди которых два сотрудника больницы, переведены в другие медучреждения, находящиеся в ведении организации.