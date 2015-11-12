Десятки тысяч человек митингуют в Афинах против политики правительства

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Крупный митинг против политики правительства проходит в центре Афин - на улицы вышли десятки тысяч человек.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, по разным оценкам, в демонстрациях участвуют от 25 до 70 тысяч человек - это первая столь массовая демонстрация против политики СИРИЗА.

В четверг по призыву профсоюзов в Греции объявлена общенациональная 24-часовая забастовка - не работают государственные и муниципальные учреждения, больницы и аптеки, изменен график работы общественного транспорта, прекращено железнодорожное и морское сообщение, отменены некоторые внутренние авиарейсы, закрыты музеи и археологические памятники, бастуют журналисты. В день забастовки профсоюзы проводят митинги в Афинах и в других городах против политики жесткой экономии, которую проводит правительство Алексиса Ципраса.

Во время митинга произошли небольшие беспорядки - примерно 30 анархистов стали бросать бутылки с зажигательной смесью в полицейских на площади Синтагма, полиция в ответ применила слезоточивый газ.