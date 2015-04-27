Десятки солдат армии Нигера убиты в боях с "Боко Харам" на озере Чад

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Десятки солдат армии Нигера погибли в ходе столкновений с боевиками группировки "Боко Харам" на озере Чад, сообщает Report со ссылкой на Франс Пресс.

Столкновения произошли в минувшую субботу. Боевики пытались захватить остров Карамга на озере Чад, находящемся на границе Чада, Камеруна, Нигера и Нигерии.

В понедельник источник в силах безопасности Чада сообщил агентству Франс Пресс, что в столкновениях с боевиками погибли 48 солдат армии Нигера, еще 36 человек пропали. В свою очередь источник в правительстве Нигера сообщил, что погибли 80 солдат. Другой источник в силах безопасности Нигера заявил, что погибших 100, еще 17 солдат пропали без вести.

Как сообщил представитель гуманитарных служб агентству Франс Пресс, в момент нападения боевиков на пост военных там находились от 120 до 150 военнослужащих армии Нигера.