Десятки кораблей и воздушных судов задействованы для поиска AirAsia

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ На восьмой день в поисково-спасательной операции в зоне Яванского моря, где 28 декабря потерпел крушение самолет авиакомпании AirAsia Indonesia, принимают участие 20 самолетов (включая российский Бе-200), 27 кораблей и 14 вертолетов, заявил в воскресенье на пресс-конференции в Джакарте глава Национального поисково-спасательного управления (Basarnas) Индонезии Хенри Бамбанг Сулистьо.

"Зона эвакуации (найденных тел и обломков) расширена нами в восточную сторону", — цитирует его слова новостной интернет-портал Detik.com. По словам спасателя, этот шаг был предпринят в связи с тем, что высокие волны и сильные течения в зоне крушения относят обломки в эту сторону. Однако приоритетная зона для поисков корпуса самолета не изменилась.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, Сулистьо также сообщил об обнаружении на дне моря пятого крупного обломка габаритами 9,8х1,1х0,4 метра. Он был найден недалеко от места, где накануне спасатели обнаружили на 30-метровой глубине два более крупных фрагмента габаритами 18х5,4х2,2 м и 12,4х0,6х0,5 м. В пятницу были найдены плоский фрагмент длиной 7,2 м и шириной около полуметра, а также еще один, более крупный, габаритами 9,2х4,6х0,5 м.

В заключение спасатель сообщил об извлечении из воды еще одного тела жертв катастрофы — 31-го на этот момент.