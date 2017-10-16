Дешевая нефть обернулась для ОПЕК потерей 1 трлн. долларов

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ За минувшие два года страны ОПЕК потеряли более $1 трлн экспортной выручки из-за падения цен на нефть. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные привел генсек организации Мухаммед Баркиндо на сессии в рамках ежегодной нефтегазовой конференции KOGS-2017

"За последние два года мы увидели не только падение инвестиций в секторе, но и снижение доходов от нефти из-за падения цен. Коллективно страны ОПЕК за этот период потеряли более $1 трлн", - сказал он.

Цены на нефть упали осенью 2014 года, после того, как летом того года они на какое-то время превышали отметку $100 за баррель. Пика падения котировки достигли в феврале 2015 года, достигнув $28 за баррель. По оценкам экспертов, в 2015-2016 годах инвестиции в нефтедобывающую отрасль упали в два раза.

Многие экспортно ориентированные страны, в том числе входящие в ОПЕК, столкнулись с падением доходов и, как следствие, дефицитом бюджетов.