Дэн Кейн сообщил о подчинении 34 судов требованиям блокады США в Ормузе
    Дэн Кейн сообщил о подчинении 34 судов требованиям блокады США в Ормузе

    На утро текущего дня 34 судна, находившихся в акватории Ормузского залива, выполнили условия введенной Соединёнными Штатами блокады и приняли решение изменить курс на обратный.

    Как передает Report, об этом сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн на пресс-конференции в Вашингтоне.

    По его словам, Центральное командование Вооруженных сил США по распоряжению президента и госсекретаря приступило к обеспечению блокады всех коммерческих судов, следующих в Иран и из Ирана, включая движение через иранские порты.

    Параллельно, в поддержку Минюста США, американские вооруженные силы начали проведение морских операций по перехвату судов, связанных с санкционным и теневым флотом в различных регионах мира.

    По словам Кейна, эти действия стартовали 8 апреля.

    "По состоянию на сегодняшнее утро, 34 судна подчинились требованиям блокады США и приняли разумное решение развернуться", - сказал он.

    Он отметил, что США продолжают контролировать морские маршруты и отслеживают суда, направляющиеся в сторону Ирана или покидающие его пределы. В случае попыток нарушения установленных ограничений, силы США готовы к их перехвату.

    Den Keyn: ABŞ-nin Hörmüzdəki blokada tələblərinə 34 gəmi tabe olub

