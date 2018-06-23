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    Демографы: Численность жителей Восточной Европы сильно сократилась

    Больше всего сократилось число жителей в Болгарии, Латвии, Литве, Молдавии, Боснии и Герцеговине - на 19% и больше
    © РИА Новости

    Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ В результате эмиграции численность жителей Центральной и Восточной Европы с 1990 года существенно сократилось.

    Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в исследовании австрийских демографов.

    В Западной Европе наблюдается противоположная тенденция - там с 1990 по 2017 годы благодаря иммиграции численность населения увеличилась.

    Больше всего сократилось число жителей в Болгарии, Латвии, Литве, Молдавии, Боснии и Герцеговине - на 19% и больше.

    Такое сокращение численности населения является "беспрецедентным для мирного времени", подчеркивают исследователи из Венского центра демографии Витгенштейна.

    Чехия, Словакия и Словения - единственные страны этого региона, в которых число жителей немного (на 2-3%) увеличилось.

    Движущей силой прироста и сокращения числа жителей Европы сейчас стали миграционные потоки.

    В основе прироста численности населения в некоторых странах Западной Европы лежит чистый прирост показателей рождаемости. Так, в Ирландии прирост с 2000 года составляет 36%, во Франции - 18%.

    В большинстве же стран Западной Европы число жителей увеличилось в основном благодаря иммиграции, отмечается в исследовании. В эту группу стран входят Швейцария (прирост на 26%), Испания (20%) и Швеция (17%).

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