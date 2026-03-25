Delta приостановила спецуслуги для конгрессменов США из-за шатдауна

Один из крупнейших авиаперевозчиков США - Delta Air Lines - временно прекратил оказание ряда "особых услуг" членам Конгресса на фоне нехватки ресурсов из-за приостановки работы Министерства внутренней безопасности.

"Из-за того влияния, что оказывает шатдаун, Delta временно приостановит оказание особых услуг для членов Конгресса, которые летают компанией Delta", - говорится в заявлении.

В компании подчеркнули, что после обеспечения безопасности приоритетом остается забота о сотрудниках и клиентах, однако в текущих условиях это становится сложнее.

По данным телеканала, речь идет, в частности, о сопровождении законодателей в аэропортах, а также об услугах специалистов по решению сложных вопросов, связанных с перелетами.