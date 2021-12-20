Делегация талибов провела встречу со представителем США по Афганистану

Делегация радикального движения "Талибан" провела в Исламабаде консультации со специальным представителем США по Афганистану Томасом Уэстом.

Делегация радикального движения "Талибан" провела в Исламабаде консультации со специальным представителем США по Афганистану Томасом Уэстом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в воскресенье назначенный талибами пресс-секретарь афганского министерства иностранных дел Абдул Кахар Балхи в социальной сети Twitter.

"Министр иностранных дел (в сформированном радикалами временном правительстве) Амир Хан Моттаки провел встречу со специальным представителем США по Афганистану Томасом Уэстом на полях чрезвычайной сессии глав МИД государств - членов Организации исламского сотрудничества (ОИС). В ходе беседы стороны подробно обсудили текущую экономическую и гуманитарную ситуацию в Афганистане", - подчеркивается в тексте.