Делегация Конгресса США в августе отправится на Тайвань

Делегация Конгресса США во главе с председателем комитета по делам вооруженных сил Сената Роджером Уикером (республиканец от штата Миссисипи) намерена в августе посетить Тайвань.

Делегация Конгресса США во главе с председателем комитета по делам вооруженных сил Сената Роджером Уикером (республиканец от штата Миссисипи) намерена в августе посетить Тайвань.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По данным издания, поездка состоится в условиях, когда Тайвань не сумел заключить торговую сделку с США и в отношении него могут быть введены высокие тарифы.

Глава администрации Тайваня Лай Циндэ планировал посетить США на следующей неделе в рамках визита в Парагвай, Гватемалу и Белиз. Поездка была отменена или перенесена после того, как Тайвань не смог получить одобрение на визит в США, поскольку американская администрация опасается, что это может сорвать торговые переговоры с Китаем.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР.