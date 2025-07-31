О нас

Делегация Конгресса США в августе отправится на Тайвань

Делегация Конгресса США в августе отправится на Тайвань Делегация Конгресса США во главе с председателем комитета по делам вооруженных сил Сената Роджером Уикером (республиканец от штата Миссисипи) намерена в августе посетить Тайвань.
Другие страны
31 июля 2025 г. 12:09
Делегация Конгресса США в августе отправится на Тайвань

Делегация Конгресса США во главе с председателем комитета по делам вооруженных сил Сената Роджером Уикером (республиканец от штата Миссисипи) намерена в августе посетить Тайвань.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По данным издания, поездка состоится в условиях, когда Тайвань не сумел заключить торговую сделку с США и в отношении него могут быть введены высокие тарифы.

Глава администрации Тайваня Лай Циндэ планировал посетить США на следующей неделе в рамках визита в Парагвай, Гватемалу и Белиз. Поездка была отменена или перенесена после того, как Тайвань не смог получить одобрение на визит в США, поскольку американская администрация опасается, что это может сорвать торговые переговоры с Китаем.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Посол Сербии: Белград ждет проведения первого заседания Совета стратегического партнерства с Азербайджаном - ИНТЕРВЬЮ
Посол Сербии: Белград ждет проведения первого заседания Совета стратегического партнерства с Азербайджаном - ИНТЕРВЬЮ
30 июля 2025 г. 14:01
Словения раскрыла ключевые направления энергетического сотрудничества с Азербайджаном
Словения раскрыла ключевые направления энергетического сотрудничества с Азербайджаном
29 июля 2025 г. 18:27
Словения хочет привлечь Азербайджан к развитию газовой инфраструктуры
Словения хочет привлечь Азербайджан к развитию газовой инфраструктуры
29 июля 2025 г. 16:54
Министр энергетики: Молдова открыта к заключению долгосрочного соглашения с Азербайджаном по поставкам газа
Министр энергетики: Молдова открыта к заключению долгосрочного соглашения с Азербайджаном по поставкам газа
29 июля 2025 г. 16:01
Словения готова подключиться к проекту передачи зеленой энергии из Азербайджана в Европу
Словения готова подключиться к проекту передачи "зеленой энергии" из Азербайджана в Европу
29 июля 2025 г. 15:59
Стала известна дата закрытия представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане
Стала известна дата закрытия представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане
29 июля 2025 г. 15:59
Дорин Жунгиету: Молдова приветствует начало поставок азербайджанского газа в Украину по Трансбалканскому маршруту
Дорин Жунгиету: Молдова приветствует начало поставок азербайджанского газа в Украину по Трансбалканскому маршруту
29 июля 2025 г. 15:40
Министр: Азербайджан и Сербия скоро подпишут меморандум о строительстве газовой электростанции вблизи Ниша
Министр: Азербайджан и Сербия скоро подпишут меморандум о строительстве газовой электростанции вблизи Ниша
28 июля 2025 г. 16:23
Сербия рассчитывает на увеличение поставок азербайджанского газа после запуска интерконнектора с Северной Македонией
Сербия рассчитывает на увеличение поставок азербайджанского газа после запуска интерконнектора с Северной Македонией
28 июля 2025 г. 14:52
Сербия готова к практическому сотрудничеству с Азербайджаном в сфере ВИЭ
Сербия готова к практическому сотрудничеству с Азербайджаном в сфере ВИЭ
28 июля 2025 г. 13:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi