    Делегация Катара едет в Белый дом, где сейчас находится Нетаньяху

    Другие страны
    • 29 сентября, 2025
    • 20:38
    Делегация Катара сегодня прибудет в Белый дом, где в настоящее время за закрытыми дверями проходят переговоры президента США Дональда Трампа и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновника в американской администрации.

    По данным издания, делегацию ждут в Белом доме для обсуждений ситуации в секторе Газа.

    Однако пока неизвестно, присоединится ли делегация к переговорам между Трампом и Нетаньяху. Известно лишь то, что делегация будет находиться в Белом доме в то же время, что и Нетаньяху.

    Напомним, что 9 сентября самолеты ВВС Израиля нанесли серию ударов по столице Катара Дохе, где проходили переговоры ХАМАС по предложению США о прекращении огня в секторе Газа. В результате удара погибли 5 человек, но лидерам ХАМАС удалось остаться в живых. Катар 11 сентября созвал экстренный саммит арабских и исламских стран.

