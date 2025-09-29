Делегация Катара едет в Белый дом, где сейчас находится Нетаньяху

Делегация Катара сегодня прибудет в Белый дом, где в настоящее время за закрытыми дверями проходят переговоры президента США Дональда Трампа и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновника в американской администрации.

По данным издания, делегацию ждут в Белом доме для обсуждений ситуации в секторе Газа.

Однако пока неизвестно, присоединится ли делегация к переговорам между Трампом и Нетаньяху. Известно лишь то, что делегация будет находиться в Белом доме в то же время, что и Нетаньяху.

Напомним, что 9 сентября самолеты ВВС Израиля нанесли серию ударов по столице Катара Дохе, где проходили переговоры ХАМАС по предложению США о прекращении огня в секторе Газа. В результате удара погибли 5 человек, но лидерам ХАМАС удалось остаться в живых. Катар 11 сентября созвал экстренный саммит арабских и исламских стран.