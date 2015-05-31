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    Действующий председатель ОБСЕ прибыл в Азербайджан

    Визит завершится в тот же день, 1 июня

    Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич прибыл с официальным визитом в Азербайджан. Как сообщает Report, в рамках визита предусмотрена встреча Дачича со спикером Милли Меджлиса Огтаем Асадовым.

    Также предусмотрены переговоры с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым. После встречи 1 июня в министерстве иностранных дел пройдет совместная пресс-конференция для представителей СМИ.

    Визит завершится в тот же день, 1 июня.

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