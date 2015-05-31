Действующий председатель ОБСЕ прибыл в Азербайджан

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич прибыл с официальным визитом в Азербайджан. Как сообщает Report, в рамках визита предусмотрена встреча Дачича со спикером Милли Меджлиса Огтаем Асадовым.

Также предусмотрены переговоры с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым. После встречи 1 июня в министерстве иностранных дел пройдет совместная пресс-конференция для представителей СМИ.

Визит завершится в тот же день, 1 июня.