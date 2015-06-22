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    Действующий председатель ОБСЕ назначил нового спецпредставителя по Украине

    Им стал австрийский дипломат Мартин Сайдик

    Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Действующий председатель ОБСЕ Ивица Дачич официально назначил в понедельник австрийского дипломата посла Мартина Сайдика своим новым спецпредставителем по урегулированию на Украине и в трехсторонней контактной группе.

    Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает ОБСЕ.

    "Посол Сайдик очень опытный дипломат с широким багажом знаний, простирающихся от международного права до многосторонней дипломатии. И мы очень рады приветствовать его в нашей команде", - приводятся в сообщении слова действующего председателя ОБСЕ, главы МИД и вице-премьера Сербии Ивицы Дачича.

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