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Дефицит бюджета США в мае вырос на 44%

Дефицит бюджета США в мае вырос на 44% Дефицит госбюджета США в мае составил $347 млрд, что на 44% выше показателя за тот же месяц прошлого года ($240 млрд),
Другие страны
13 июня 2024 г. 00:47
Дефицит бюджета США в мае вырос на 44%

Дефицит госбюджета США в мае составил $347 млрд, что на 44% выше показателя за тот же месяц прошлого года ($240 млрд),

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило министерство финансов страны.

"Доходы бюджета США увеличились на 5% - до $323 млрд, расходы - на 22%, до $670 млрд", - отмечается в сообщении.

По статистике ведомства, за восемь месяцев 2024 финансового года, который начался 1 октября, отрицательное сальдо бюджета США составило $1,165 трлн, в том числе из-за увеличения процентных выплат по госдолгу на фоне высокой ставки Федрезерва. Выплаты процентов по долгу за восемь месяцев составили $728 млрд, что на 37% больше показателя годичной давности.

Отрицательное сальдо госбюджета США по итогам 2023 фингода, который завершился 30 сентября, составило $1,7 трлн, увеличившись на 23%.

Рекордный размер дефицита в $3,1 трлн был зафиксирован в стране по итогам 2020 фингода.

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