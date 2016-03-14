Де Мистура заявил о подготовке программы межсирийских переговоров

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Спецпосланник генерального секретаря ООН Стаффан де Мистура заявил о подготовке в общих чертах программы межсирийских переговоров, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Об этом он сообщил после визита к делегации Высшего комитета по переговорам (ВКП) сирийской оппозиции, которому предшествовало, по его словам, посещение правительственной делегации.

"Мы только что приготовили в основных чертах программу. Больше я смогу рассказать вам завтра", — сказал он.

Ранее Де Мистура прибыл в отель к сирийской оппозиции с "визитом вежливости".