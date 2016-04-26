Де Мистура завершил последние в апреле переговоры по САР

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура завершил последнюю в апрельском раунде встречу с делегацией участников межсирийских переговоров – группой внутренней сирийской оппозиции, сформированной по списку в Хмеймим.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, завершение встреч с делегациями фактически означает завершение апрельского раунда переговоров.

Как ожидается, в среду вечером де Мистура доложит о результатах двух недель дискуссий на закрытом заседании Совета Безопасности ООН, после чего выступит в Женеве перед журналистами.

Во вторник де Мистура провел завершающую встречу с делегацией оппозиционной группы "Москва-Каир" и делегацией правительства Сирии во главе с постпредом при ООН Башаром Джаафари.