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    Де Мистура завершил последние в апреле переговоры по САР

    В среду вечером де Мистура доложит о результатах двух недель дискуссий на закрытом заседании Совета Безопасности ООН

    Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура завершил последнюю в апрельском раунде встречу с делегацией участников межсирийских переговоров – группой внутренней сирийской оппозиции, сформированной по списку в Хмеймим.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, завершение встреч с делегациями фактически означает завершение апрельского раунда переговоров.

    Как ожидается, в среду вечером де Мистура доложит о результатах двух недель дискуссий на закрытом заседании Совета Безопасности ООН, после чего выступит в Женеве перед журналистами.

    Во вторник де Мистура провел завершающую встречу с делегацией оппозиционной группы "Москва-Каир" и делегацией правительства Сирии во главе с постпредом при ООН Башаром Джаафари.

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