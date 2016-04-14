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    Де Мистура встретится с делегацией ВКП

    Встреча состоится в пятницу, 15 апреля

    Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Делегация Высшего комитета по переговорам (ВКП) оппозиции Сирии встретится в пятницу, 15 апреля, со специальным посланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель ВКП сирийской оппозиции Салем аль-Муслит.

    "Мы встретимся с де Мистурой завтра", - сказал он.

    Ранее сообщалось, что член группировки "Джейш аль-Ислам" Мохаммад Аллуш останется главным переговорщиком Высшего комитета по переговорам (ВКП) оппозиции Сирии на межсирийских дискуссиях в Женеве.

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