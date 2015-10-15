Премьер-министр Турции подтвердил вызов послов США и РФ в МИД Турции

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу подтвердил информацию о вызове во вторник послов США и РФ в МИД Турции в связи с опасениями Анкары по поводу военной помощи сирийским курдам, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Турция не может допустить, чтобы оружие, поставляемое (сирийскому) Курдскому демократическому союзу, попало в руки боевиков Рабочей партии Курдистана. После заседания совета безопасности мы выразили пожелание, чтобы наши коллеги (из МИД- ред.) вызвали американского и российского послов и передали им нашу четкую позицию по этому вопросу. И она была до них донесена", - сказал Давутоглу в четверг в интервью телеканалу TGRT.

Ранее представитель турецкого МИД сообщил, что посол США в Турции Джон Басс и посол РФ в Турции Андрей Карлов были вызваны во вторник в турецкий МИД и предупреждены о недопустимости военной помощи, которая, по мнению Анкары, может оказываться этими странами сирийским курдам. Посольство РФ в Анкаре отказалось комментировать эту информацию.