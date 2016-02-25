Дата возобновления йеменских переговоров будет известна до конца марта

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Спецпосланник генсека ООН по Йемену Исмаил Ульд Шейх Ахмед ожидает, что дата возобновления переговоров по йеменскому урегулированию будет заявлена до конца марта, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Я встретился с министром иностранных дел Йемена, мы поговорили о настоящих приготовлениях. Мы немного выжидаем, потому что видим, что лучше предпринять некоторые шаги", - заявил Шейх Ахмед.

"Мы ожидаем, что в течение следующих двух-трех недель объявим о дате возобновления йеменских переговоров. До конца марта мы объявим о дате", - добавил спецпосланник.

Шейх Ахмед отметил, что решение йеменского кризиса возможно на национальном уровне, нет необходимости решать его международно.