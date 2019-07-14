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Дарт Вейдер баллотируется в Верховную раду Украины

Дарт Вейдер баллотируется в Верховную раду Украины

Центральная избирательная комиссия Украины опубликовала на своем сайте фотографии кандидатов в депутаты Верховной рады, среди которых числится и Дарт Викторович Вейдер.

Как передаёт Report со ссылкой на "Известия", согласно карточке кандидата, лицо которого опубликовано в интернете впервые, политик выдвигается в парламент от партии "Блок Дарта Вейдера". Он родился в Киеве, имеет высшее образование и работает директором ООО "Тёмная сторона силы". Судимостей у Дарта Вейдера не было.

На выборы политик идет по одесскому одномандатному избирательному округу №135, о выдвижении он объявил 26 июня. В 2015 году партия "Блок Дарта Вейдера" выдвинула на выборы в Одесский городской совет 44 Дартов Вейдеров и одного Магистра Йоду.

Годом ранее на выборах в Верховную раду ЦИК Украины зарегистрировала шесть человек с именем Дарт, фамилией Вейдер, но с разными отчествами. Все они представляли "Интернет-партию Украины".

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