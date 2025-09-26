Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти
    Дания выделила Украине дополнительную помощь на сумму свыше $420 млн

    Другие страны
    • 26 сентября, 2025
    • 17:45
    Дания выделила Украине дополнительную помощь на сумму свыше $420 млн

    Дания выделила более $425 млн в качестве дополнительной финпомощи Украине.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщени Минобороны Дании.

    "Новый пакет пожертвований предусматривает дополнительные 1,6 млрд датских крон ($252 млн) через украинскую оборонную промышленность... Кроме того, пакет пожертвований предусматривает выделение около 1,1 млрд датских крон ($173,2 млн) на ряд других пожертвований", - сказано в сообщении.

    Эти средства могут быть направлены на покупку беспилотников, боеприпасов и ракет.

